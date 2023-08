Nächster Sieg - Westliga bleibt in violetter Hand!

Neun Punkte nach drei Spielen - die Bilanz der Salzburger Austria ist in der Regionalliga West weiter makellos! Auch in Schwaz konnte die Schaider-Elf einen Sieg einfahren. Hohenems ist ebenfalls weiter in der Erfolgsspur. Die Vorarlberger gewinnen in Bischofshofen mit 3:1. Im Video gibt es die Zusammenfassung der Westliga.