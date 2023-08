Neue „Volksdroge“ erreicht auch Oberösterreich

„Unsupported-Rennen, wo man ohne Hilfe von außen fährt, boomen absolut. Ein Christoph Strasser zeigt gerade vor, welchen Trend diese Rennen erleben. Deshalb bieten wir auch die 560 Kilometer Distanz in diesem Segment an“, sagt mit Michael Nussbaumer der Organisator des Race Around Austria, bei dem heute in St. Georgen im Attergau die Topfahrer über die Extrem-Distanz starten und morgen u. a. auch die Klasse, die sich ganz alleine auf den Weg rund um Oberösterreich macht. Da das Interesse daran so groß ist, wird zynisch sogar von einer neuen „Volksdroge“ gesprochen.