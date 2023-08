Wollten Söldner in EU anwerben - 2 Russen in Haft

Polen hatte zuletzt vor möglichen Provokationen durch die Wagner-Gruppe gewarnt, die derzeit im Nachbarland Belarus stationiert ist. Warschau kündigte an, als Reaktion die Truppenstärke an der Grenze zwischen beiden Ländern zu erhöhen. Bis zu 10.000 Soldaten sollen dabei an die Grenze verlegt werden. Man wolle „den Aggressor“ so abschrecken, erklärte der Verteidigungsminister am Donnerstag.