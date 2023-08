Comedy-Größen laden Sie zum Lachmuskeltraining ein

Gregor Seberg

Große Bekanntschaft und Beliebtheit erlangte der gelernte Schauspieler durch seine Auftritte in der Fernsehserie SOKO Donau, wo er den sympathischen Oberstleutnant Helmuth Nowak darstellte. Doch auch abseits der Schauspielkunst konnte er Erfolge feiern, mit seinen Auftritten als Kabarettist. Derzeit ist er auf Tour mit seinem neusten Soloprogramm „Schatzkiste“ und macht am 29. September einen Stopp beim Karlwirt in Winden am Neusiedlersee.