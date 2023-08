Silbereisen und Egli heizen Liebes-Gerüchte an

Spekulationen für Egli nicht immer leicht

So sehr sich Egli und Silbereisen in der Show am Samstagabend einen Spaß aus den Liebes-Gerüchten gemacht hatten: Dass sich Fans und Presse so für ihr Liebesleben interessieren, sei nicht immer einfach, gab Egli jetzt in einem Interview mit der „Gala“ zu. „Ich kann inzwischen besser und entspannter damit umgehen. Es gibt aber auch heute noch Momente, in denen es mich unerwartet hart trifft und extrem nervt“, erklärte sie.