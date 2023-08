Unbekannte Diebe stahlen Motormäher - mit Traktor?

Die Identität der Diebe lässt die Polizei bisher noch im Dunkeln tappen. Fest steht, dass die Diebe zwischen 20 Uhr am Freitag und 10 Uhr am Samstag vor einem Stadel zwischen Tösens und Tschuppbach zugeschlagen haben. Der Motormäher war außerhalb des Gebäudes direkt an der Oberinntalstraße abgestellt. Durch den Diebstahl entstand dem Besitzer, einem 63-jährigen Landwirt, ein Schaden von mehreren Tausend Euro.