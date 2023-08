Frau (87) stürzt beim Schwammerlsuchen in den Tod

Unfassbares Drama im Vorarlberger Montafon! Eine 87-jährige Frau war am Freitagnachmittag zum Pilze suchen im Gemeindegebiet von Gaschurn aufgebrochen. Dabei kam sie zu Sturz, brach sich ein Bein und rief ihren Schwiegersohn per Handy um Hilfe. Eine großangelegte Suche verlief jedoch erfolglos. Am Samstag dann die dramatische Wende.