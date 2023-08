Paris SG gegen FC Lorient - ab 21 Uhr LIVE

Gleichzeitig hat PSG dank des Geldes aus Katar einen dreistelligen Millionenbetrag in neue Spieler investiert. Lucas Hernandez, Goncalo Ramos, Marco Asensio, Manuel Ugarte oder Milan Skriniar sollen zumindest die nationale Vorherrschaft sicherstellen. Zum Auftakt wartet am Samstag im Heimspiel der FC Lorient, wo Adrian Grbic unter Vertrag steht. Der 27-jährige ÖFB-Stürmer war allerdings in den vergangenen Jahren immer wieder verliehen worden.