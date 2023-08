Alaba spricht über Mbappe, Benzema und Real-Sorgen

Für David Alaba beginnt die neue Fußball-Saison mit altbekannten Zielen. Der ÖFB-Kapitän strebt mit Real Madrid so viele Titel wie möglich an, als erster Härtetest wartet am Samstag die Erstrunden-Partie in La Liga bei Athletic Bilbao. „Wenn man gegen so einen starken Gegner antreten muss, noch dazu auswärts, ist das sicher nicht die einfachste Aufgabe“, sagte Alaba.