FC Arsenal gegen Nottingham Forest, 13.30 Uhr LIVE

Den Titel streitig machen möchte Favorit Manchester City erneut Mikel Artetas Arsenal, das in der vergangenen Saison fast die gesamte Spielzeit Tabellenführer gewesen war, aber am Ende klein beigeben musste. Ein erstes Rufzeichen setzten die Londoner, als sie City den englischen Nationalspieler Declan Rice von West Ham um 120 Mio. Euro wegschnappten. Ein zweites gelang den „Kanonieren“ durch den Sieg über die Guardiola-Truppe im Elfmeterschießen um den Community Shield am Sonntag.