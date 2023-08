OÖ: Unbekannte Leiche in einem Waldstück entdeckt

Die beiden Jogger waren schon am 4. August am Vormittag etwa 500 Meter von dem beliebten Linzer Badesee unterwegs, als sie in einem Waldstück die schreckliche Entdeckung machten. Im Dickicht fanden sie eine weibliche Leiche, deren Kopf schon stark verwest war. Anzeichen auf eine Gewalteinwirkung konnten nicht gefunden werden.