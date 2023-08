Seelenblindheit: Wenn im Partner die Kälte regiert

Veronika und Leopold sind Mitte vierzig, beide geschieden. Veronika will sich jetzt von Leopold trennen. „Er versteht mich nicht und ich ihn nicht“, sagt sie. Als ihre Mutter nach einem Oberschenkelhalsbruch die eigene Wohnung aufgeben und in ein Seniorenheim ziehen musste, war sein Kommentar knapp und unbeteiligt: „Aha.“ Obwohl weder Veronika noch ihn selbst Bergtouren oder Abenteuerreisen interessieren, schenkte er ihr zum Geburtstag ein Ein-Mann-Zelt. Nach dem ersten Höhepunkt mit ihm umarmte ihn Veronika leidenschaftlich. Er sah sie ratlos an: „Ist was los?“ Auf ihre drängende Frage „Liebst du mich?“, antwortete er beiläufig: „Warum denn nicht?“