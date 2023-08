Supermarkt-Spinne besonders für Männer gefährlich

Nachdem aufgrund einer Spinnensichtung am Dienstag ein Supermarkt in Krems an der Donau (Niederösterreich) geschlossen werden musste, dauert die Suche nach dem Tier nach wie vor an. Dennoch geht man derzeit davon aus, dass der Supermarkt kommende Woche wieder geöffnet werden soll. Doch besonders Männer sollten sich vor dem Krabbeltier in Acht nehmen ...