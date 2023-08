„Bombenwiese“: Besitzer bleibt auf Schaden sitzen

Seit der Explosion der Fliegerbombe aus dem Jahr 1945 am Samstag herrscht in der 500-Seelen-Gemeinde Unruhe. Die Sorge, dass wieder ein Blindgänger in die Luft fliegt, ist groß. „Wir diskutieren, ob und wie wir weite Teile des Gemeindegebietes unter die Lupe nehmen können“, sagt der Valser Bürgermeister Klaus Ungerank im Gespräch mit der „Krone“.