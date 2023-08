Hergovich: „War noch nie auf so einer Hochzeit“

Niederösterreich ist das einkommensstärkste Bundesland und damit auch jenes Land, in dessen Regierung die höchsten steuerlichen Abgaben fließen. „Trotzdem schafft es die schwarz-blaue niederösterreichische Landesregierung, dass es am wenigsten Dienstleistungen für die eigene Bevölkerung gibt.“ In Wien werde viermal so viel im Jahr in den öffentlichen Verkehr investiert und man habe längst den kostenlosen ganztägigen Kindergarten, im Burgenland habe man die Heizkosten gestoppt und den Mindestlohn gedeckelt eingeführt. Hergovichs Ziel sei es demnach, das alles auch in Niederösterreich zu schaffen und zu verhindern, dass nicht mehr so viel Geld im System versickert. „Wir geben im Jahr als Land 500 Millionen Euro an Förderungen aus und niemand kontrolliert, an wen gezahlt wird und ob doppelt und dreifach kassiert wird.“