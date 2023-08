„System stark für Kinder von Akademikern gebaut“

In Österreich sind es oft die städtischen Bereiche, wo die Unterschiede in der Bildungsgerechtigkeit sehr groß geworden sind. „Eltern, die hohe Bildung oder viel Geld haben, könnten ihre Kinder besser unterstützen“, meint Broucek . „Teach for Austria“ hat es sich auf die Fahnen geheftet, für mehr Bildungsgerechtigkeit in Österreich zu sorgen. Dazu werden seit 2012 interessierte Hochschulabsolventen aus allen Bereichen in besonders benachteiligte Schulen und Kindergärten entsendet. Broucek meint, dass das Bildungssystem in Österreich „schon sehr stark für die Kinder der Akademikereltern gebaut“ sei.