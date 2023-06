Plötzlich Lehrer: Schulen brauchen Quereinsteiger

Früher hat Michael Schellnegger an Elektromotoren geschraubt, heute erklärt er den Viertklässlern der Mittelschule Fehring in der Steiermark deren Aufbau. Nach seiner Lehre mit Matura und einem Marketing-Job fand der Weizer besonders an Workshops mit Jugendlichen Freude, sein Freundeskreis machte ihm den Lehrerberuf schmackhaft.