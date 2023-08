Autofahrerin am Kragen gepackt

„Schlafittchen-Griff“

Zwei Videoaufzeichnungen existieren zwar, doch anschauen will sich der Angeklagte diese nicht. Worauf der Herr Rat dem Beschuldigten auf die Sprünge hilft: „Also, die Autofahrerin stieg aus, weil sie nicht an Ihnen vorbeikam. Es kam zum Wortgefecht, in dessen weiterem Verlauf sie die 46-Jährige am Kragen packten. Worauf sich der Mann des Opfers einmischte. Im folgenden Gerangel sind Sie dann zu Boden gestürzt, kurz darauf haben Sie ihrem Kontrahenten mit dem Fuß in den Bauch getreten.“