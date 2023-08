Neuschnee überraschte Wanderer am Hohen Sonnblick

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt verständigten die Alpinisten am Freitagabend den Hüttenwirt des Zittelhauses. Dieser alarmierte die Bergrettung. 16 Mann rückten aus und fanden die deutschen Bergsteiger stark unterkühlt im dichten Nebel am Grat des Sonnblicks. Sie brachten die Wanderer sicher zum Zittelhaus am Gipfel.