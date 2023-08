Struber-Debüt bei Salzburg vs. WSG ab 17 Uhr LIVE

Alles beim Alten bleibe vorerst im Tor. „Alexander Schlager ist die Nummer eins“, bestätigte Struber die Aufstellung vom Auftakt-2:0 in Altach, noch unter den Interimstrainern Alexander Hauser und Florens Koch. Im Sturm ist der „Neue“ aber zum Umdenken gezwungen. Altach-Torschütze Petar Ratkov fällt mit einer Oberschenkelblessur aus, Roko Simic könnte in die Startformation rutschen. Der so lange verletzte Fernando sei noch nicht ganz so weit: „Geduld ist Gebot der Stunde“, gab ein grundsätzlich „zuversichtlicher“ Struber zu bedenken.