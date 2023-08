Teichtmeister als Vergewaltiger: ORF. Wie wirr.

Laut Slogan ist der ORF ja „wie wir“. „Wir“ würden uns aber wohl nachhaltig in Grund und Boden genieren, wenn uns das passieren würde. Denn selten „passieren“ Fehler, sondern jemand macht sie. Vielleicht war da ja jenes TV-Genie am Werk, das bei der Bundespräsidentenwahl 2016 stundenlang darauf beharrte, dass Gustl Bayrhammer seine „weißblauen Geschichten“ gerade live am Ballhausplatz erlebt.