Tausende junge Kenianer schöpfen nun Lebensmut

Mit seinem Team kämpft er außerdem gegen Vorurteile: „Dem Bild von Armut und Misere in Entwicklungsländern möchte ich unbedingt hinzufügen, dass hier Menschen leben, denen es nicht an Fleiß fehlt, sondern an Chancen. Sie möchten hart arbeiten, unternehmerisch tätig sein und ihr Leben und das Leben ihrer Familie verbessern!“ Auch das Frauenprojekt - heuer wurden 254 Afrikanerinnen ausgebildet - trägt Früchte!