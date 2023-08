Expertin Montagnolli: „Das Stadion ist perfekt“

Erstmalig mussten die Zuschauer auf der Insel für die Tickets bezahlen, bekamen für ihr Geld von den SportlerInnen am Sand aber bereits einiges geboten. „Wir haben mega Action und knappe Entscheidungen gesehen, manchmal leider auch gegen uns - aber das ist eben der Sport“, so Sara Montagnolli. Für den österreichischen Altmeister Alex Horst und seinen 1,95 Meter großen Teampartner Julian Hörl rechnet sich die einstige Serienstaatsmeisterin gute Chancen auf eine Medaille aus: „Der Alex kennt sich am Center Court extrem gut aus und liest das Spiel super - er dirigiert das Spiel sozusagen. Der Julian auf der anderen Seite bringt die nötige Physis und Athletik mit - man muss sich mal anschauen, wie hoch der springt, wie schnell er reagiert!“