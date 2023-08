Russen-Anklage für „Wiener“ Serienkiller

„Stets um jene gekümmert, die es nicht so gut hatten“

„Dazwischen wurde Aslan G. sogar gegen 100.000 Euro Kaution enthaftet, dann klickten wieder die Handschellen. Seine ebenfalls nach Wien geflüchtete Ex-Frau und Mutter zweier gemeinsamer Kinder zeichnete vom mutmaßlichen Mafia-Killer im „Krone“-Interview hingegen ein Bild als „Robin Hood“: „Er war ein erfolgreicher Unternehmer, hat sich aber stets um jene gekümmert, die es nicht so gut hatten.“ Als er russische Politiker, die Millionen an Spendengeldern in die eigenen Taschen steckten, auffliegen ließ, „wollten sie ihn loswerden“.