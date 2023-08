Mann in Südkorea stach wahllos auf Passanten ein

Der Mann habe zunächst sein Auto auf einem Gehweg in der Nähe einer U-Bahn-Station in der Stadt Seongnam gelenkt und dabei mehrere Passantinnen und Passanten mitgerissen. Anschließend sei er ausgestiegen und in Richtung eines Einkaufszentrums gerannt. Dort stach er mit einem Messer wahllos auf Menschen ein. Laut Angaben der Polizei wurden mindestens 13 Menschen verletzt. Ihr Zustand war zunächst unklar.