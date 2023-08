Stars spenden Wahnsinns-Summen an Gewerkschaft

Hoffnungsschimmer

Es erreichen uns aber nicht nur schlechte Nachrichten. An diesem Freitag (Ortszeit) will die Gewerkschaft Writers Guild of America (WGA) mit Vertretern der großen Studios und Streaming-Anbietern in Los Angeles zusammentreffen. Verhandlungsführerin Carol Lombardini, Vorsitzende der Film- und Fernsehproduzenten (Alliance of Motion Picture and Television Producers) habe den Gesprächstermin vorgeschlagen, teilte die WGA mit.