Streik! Bradley Cooper nicht bei Filmfestspielen

Bradley Cooper, und viele Stars werden es so halten, nimmt aus Solidarität mit dem Streik der US-Schauspieler und -Drehbuchautoren nicht an den Filmfestspielen von Venedig teil. So wird er nicht bei der Premiere seiner zweiten Regiearbeit, dem Film „Maestro“, anwesend sein, der im Wettbewerb um den Goldenen Löwen ist, berichteten italienische Medien.