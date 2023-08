Zu viel verdient: Gemeinde will Geld nicht zurück

Allerdings: Mit Stimmen von SPÖ und Neos wurde jetzt beschlossen, die offene Summe nicht zurückzufordern. Warum, erklärt der Bürgermeister so: „Anders als in anderen Bundesländern gibt es in Niederösterreich keine eindeutige Rechtsgrundlage für eine Rückforderung. Der Gang zum Höchstgericht wäre also aussichtslos.“ Alleine die Anwaltskosten würden die zu Unrecht bezogene Summe übersteigen, heißt es.