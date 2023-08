Tickets für das Klassikevent an der Donau gewinnen

Am 31. August ist es endlich soweit. Das heißbegehrte und lang erwartete Klassik Open-Air „Götterklang trifft Donaugold“ findet in Österreich statt. Mit der „Krone“ haben Sie nun die Chance, VIP-Tickets zu gewinnen. Was Sie vor Ort erwartet und welche Stars Sie zu sehen bekommen, erfahren Sie hier.