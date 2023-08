Preishammer: 12 Mio. Euro für Wohnung in Kitzbühel

Dafür sticht das „Heilige Land“ beim Preis sofort ins Auge. Denn die Top-3-Transaktionen sind alle hierzulande zu finden. Das teuerste Einfamilienhaus wechselte in Kirchberg um 11,6 Millionen Euro den Besitzer. In der Gamsstadt Kitzbühel legte ein Käufer für ein Einfamilienhaus zehn Millionen Euro auf den Tisch. Im Vergleich dazu ist Platz drei – ein Haus in Kirchberg, das um 5,1 Millionen Euro verkauft wurde – fast schon ein „Schnäppchen“.