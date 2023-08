Warum das Stillen immer noch für Wirbel sorgt

„Ein Kellner kam zu mir und fragte: Können Sie Ihr Kind nicht am Klo stillen?“, berichtet eine frisch gebackene Mama über ihre Erfahrungen, als sie in einem Lokal ihren Säugling stillte. Einem Baby in der Öffentlichkeit die Brust zu geben erregt immer noch den Unmut von Männern, aber auch von Frauen.