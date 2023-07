In der Winterkleidung zur Macbeth-Premiere

Nach dem gelungenen Auftakt wurde jedenfalls auf der Premieren-Party weitergefeiert. Wenn auch nicht ganz so ausgiebig wie am Tag zuvor – Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Gattin Doris Schmidauer hatten zum Dinner ins M32 am Mönchsberg geladen. Die letzten Gäste, darunter Festspiel-Intendant Markus Hinterhäuser und der Kaufmännische Direktor Lukas Crepaz, feierten bis 4 Uhr in der Früh mit dem First Couple.