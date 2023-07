Die Spezialisten für besonders schwierige Geburten

Einen ungewöhnlichen Start ins Leben hatte jetzt die kleine Marlies. Sie kam in Beckenendlage, also mit dem Popo voran auf die Welt - und zwar auf natürlichem Weg, ganz ohne Kaiserschnitt. Darauf ist das Team in der Klinik Donaustadt spezialisiert. „Oft wird der Kaiserschnitt automatisch empfohlen, wenn das Kind bis zu einem bestimmten Zeitpunkt noch immer mit dem Po in Richtung Beckenausgang liegt“, erzählt Oberärztin Nina Schwarzmann.