Bayern müht sich gegen japanischen Erstligisten

Der deutsche Fußball-Rekordmeister FC Bayern München hat in seiner Vorbereitung auf die neue Saison ein Testmatch gegen den japanischen Erstligisten Kawasaki Frontale mit Mühe gewonnen. In Tokio setzten sich die Bayern am Samstag mit dem Salzburger Konrad Laimer in der Startformation 1:0 durch. Der ÖFB-Teamspieler bestritt wie schon unter der Woche beim 1:2 gegen Manchester City die erste Hälfte im zentralen Mittelfeld neben Joshua Kimmich.