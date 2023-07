Grausamer Mord an Schwangeren: Boxer verurteilt!

Der puerto-ricanische Ex-Profi-Boxer Félix Verdejo ist im Fall des gewaltsamen Todes einer schwangeren Frau laut Medienberichten in zwei Anklagepunkten verurteilt worden. Die Geschworenen in einem Prozess im US-Außengebiet sprachen ihn am Freitag (Ortszeit) der Entführung mit Todesfolge und des Tötens eines ungeborenen Kindes schuldig, wie die Zeitung „El Nuevo Día“ und der Nachrichtensender Telemundo berichteten.