GAK prolongiert zum Liga-Start Aufstiegsambitionen

Der GAK scheint den knapp verpassten Aufstieg in die Fußball-Bundesliga gut verdaut zu haben. Die Grazer starteten am Freitag mit einem 3:0-Heimsieg über Amstetten in die neue Zweitliga-Saison und sind damit ex aequo mit Lafnitz (3:0 gegen Kapfenberg) erster Tabellenführer. Heim-Erfolge gab es auch für die Aufsteiger Bregenz (2:0 gegen Vienna) und DSV Leoben (3:2 gegen Horn), der dritte neue Zweitligist Stripfing verlor bei der Admira 0:1 - so wie Liefering gegen Dornbirn.