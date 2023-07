Was Salzburg mit den Computer zu tun hat

Stichwort Computer, Mikrochips: Gut 160 davon sind in einem modernen Handy, an die 3500 in einem Elektroauto verbaut. Ohne sie geht in Zukunft gar nichts. Auch die Bedeutung der kleinen Bauteile war ein zentrales Thema beim Summit. Eine der Kernfragen: Wie sich Europa auf dem globalen Mikrochip-Markt behaupten kann.