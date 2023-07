Filip Misolic: „Haben nicht gewusst, wer ich bin“

Dienstag vor einer Woche hast du dein erstes ATP-Spiel - abgesehen von Kitzbühel - gewonnen. Wieso hat das letztlich dann doch so lange gedauert?

In den Qualifikationen habe ich immer die erste Runde gewonnen, die zweite verloren. Auch bei den Niederlagen habe ich gut gespielt, gegen gute Gegner verloren. Ich muss auf Hartplatz noch viel, viel trainieren. Aber ich habe mir keine Sorgen gemacht, einfach gespielt, an mich geglaubt und gewusst, dass ich die irgendwann überstehen werde. In Schweden (Bastad, Anm.) war’s dann so weit. Auch in Umag habe ich die Quali überstanden. Ich bin echt froh, was ich erreichen kann.