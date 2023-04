Misolic holt in Italien zweiten Challenger-Titel

Filip Misolic hat am Sonntag in Roseto degli Abruzzi bei Pescara den zweiten ATP-Challenger-Titel seiner Karriere gewonnen. Der 21-jährige Steirer benötigte im Finale gegen den Belgier Raphael Collignon beim 4:6,7:5,7:6(6) nicht weniger als 3:17 Stunden, ehe er den Siegerscheck in Höhe von 9.880 Euro sowie 75 ATP-Zähler für die Weltrangliste gesichert hatte.