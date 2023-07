Misolic erhält Wildcard für Turnier in Kitzbühel

Wildcard für Rodionov/Oberleitner

Auch hier geht die zweite Wildcard an Lokalmatadore, und zwar an Jurij Rodionov/Neil Oberleitner. Am aussichtsreichsten in diesem Bewerb sind aus heimischer Sicht aber Alexander Erler/Lucas Miedler, sie holten 2021 als erstes österreichisches Doppel in der Gamsstadt einen Finalsieg.