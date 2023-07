Schwimm-WM: Große Enttäuschung für Simon Bucher

Letzter OSV-Start am Sonntag in der Staffel

Das Ziel einer Medaille sei ganz weit weg und da tröste es auch nicht, dass er schon im März das Olympia-Ticket gelöst hat. „Wenn ich dort so schwimme, brauche ich gar nicht erst hinfahren“, blickte Bucher ein Jahr voraus auf Paris 2024. „Jetzt haue ich alles in die Staffel. Wir wollen hier ins Finale und am Ende die Olympia-Qualifikation.“ Darum geht es am Sonntag über 4 x 100 m Lagen im einzigen noch ausständigen Bewerb mit rot-weiß-roter Beteiligung. Auch Gigler wird da dabei sein, für ihn liefen seine beiden Einzel-Antreten nicht nach Wunsch.