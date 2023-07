Schlepper machten Werbung über TikTok - Festnahme

Der österreichischen Polizei ist in Zusammenarbeit mit deutschen Kollegen in Wien ein Schlag gegen eine europaweit agierende Schlepperbande gelungen. Am Donnerstag um 5 Uhr gab es in der Bundeshauptstadt und zeitgleich im deutschen Landau in der Pfalz vier Hausdurchsuchungen. Das Kuriose: Die Kriminellen bewarben ihre Schleppungen über TikTok.