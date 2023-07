Danso vor Wechsel - doch wird Geld zum Knackpunkt?

Wie „fussballtransfers.com“ nun berichtet, soll sich Danso mit Napoli über einen Vierjahresvertrag einig geworden sein. Dem Innenverteidiger winkt ein Jahresgehalt in der Höhe von drei Millionen Euro. „Ich will regelmäßig in der Champions League spielen“, machte Danso immer wieder klar, was für ihn Priorität hat. Die Chance bietet ihm auch Lens. Und er weiß, was er bei Frankreichs Vize hat, er fühlt sich in Lens wohl, genießt die Wertschätzung.