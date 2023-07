Hotel Seebrunn in Henndorf schlitterte in Pleite

Pikant: Zwischen 2020 und 2022 lukrierte das Hotel gut 300.000 Euro an Covid-Hilfen. Im Jahr 2020 rund 40.000 Euro, im Jahr drauf sogar 176.000 Euro und im Vorjahr nochmals an die 76.000 Euro. Nun stehen jedoch für die Gastro Seebrunn GmbH Passiva von über 400.000 Euro zu Buche. Die Prüfungstagsatzung ist für den 11. September anberaumt. Bis zum 28. August können Gläubiger sogar noch Forderungen anmelden. Die Summe der Schulden kann also sogar noch weiter steigen und, im unwahrscheinlichen Fall, auch sinken. Die Frage muss an dieser Stelle schon gestellt werden dürfen, wie man trotz üppiger Wirtschaftsbeihilfen in die Insolvenz schlittern kann. Über die Insolvenzursachen ist bis dato noch nichts bekannt.