Immer mehr Firmen-Insolvenzen in Salzburg

Mit 1452 Firmeninsolvenzen waren österreichweit in den ersten drei Monaten um 36,59 Prozent mehr Fälle zu verzeichnen als im Vorjahreszeitraum. Bei den eröffneten Insolvenzverfahren verzeichnete der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) in seiner Statistik mit 809 Fällen einen Anstieg um 37,12 Prozent. Besonders drastisch ist der Anstieg in Salzburg. . .