Stürmer verlässt den GAK in Richtung Konkurrenz

Drei Tage vor dem Saisonstart gegen Amstetten zuhause verlässt ein Stürmer den GAK. David Peham, in der Vorsaison meist in der Jokerrolle und mit fünf Toren sowie zwei Assists in 30 Spielen, wechselt die Fronten und geht zur Vienna. Noch heute soll die offiziele Präsentation in der Bundeshauptstadt erfolgen. „Wir werden noch einen offensiven Spieler verpflichten“, sagt Sportchef Didi Elsneg zum bevorstehenden Abgang. „Wir sind mit Maderner, Cheukoua, Zaizen, Eloshvili und Stefanon im Angriff sehr gut besetzt.“