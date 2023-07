Tour mit dem E-Bike auf den Blumenberg Tirols

Als idealen Startpunkt nimmt man am besten den kostenlosen Parkplatz am linken Ortseingang von Trins im Gschnitztal, der sich direkt bei der Bushaltestelle befindet. Mit dem Mountainbike geht es zuerst kurz auf der Dorfstraße ein Stück taleinwärts, dann rechts bergauf an der Kirche vorbei bis in den Ortsteil Bichl – dem offiziellen Startpunkt der Strom-Tour. Die ausgeschriebene Bikeroute 523 des Landes führt zuerst in angenehmer Steigung durch den Wald und später etwas steiler – dafür aber mit einem traumhaften Panorama – durch blühende Almwiesen. Doch nicht nur ein Blick in die Berge des Wipptales ist überaus lohnend, sondern auch weit darüber hinaus bis zum Olperer in den Zillertaler Alpen reicht das Auge.