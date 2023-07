Wild und trotzdem ganz legal campen - so geht‘s!

Ruhe und Abgeschiedenheit - davon träumen viele Camper. Auf offiziellen Plätzen war hiervon aufgrund von Überfüllung zuletzt mitunter aber nur wenig zu spüren. Wohnmobilisten und Co. zieht es daher immer öfter verbotenerweise in die „Wildnis“, wo jedoch teils saftige Strafen drohen. Wie Sie definitiv billiger, bestenfalls sogar kostenlos und noch dazu völlig legal in der freien Natur nächtigen können, verraten wir Ihnen hier.