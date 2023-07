Beziehungsende mit gerichtlichem Nachspiel

Angeklagter hatte auf stur geschalten

Seine Ex lässt er wissen, dass sie aufpassen solle, wohin sie gehe. Er werde ihr Leben zerstören. Last but not least kommt auch noch ihre Schwester zum Handkuss. „Ich habe schon jemanden losgeschickt, der euch tötet“, schreibt ihr der Angeklagte am Handy. Die Ex erstattet Anzeige. Doch der Beschuldigte denkt nicht daran, selbst bei der Polizei aufzukreuzen und eine Aussage zu machen. Im Prozess lümmelt der junge Mann im Sitz herum, so als ginge die ganze Sache völlig an ihm vorbei. Von einem „Ich weiß es nicht“, meilenweit von einem Schuldeingeständnis entfernt, rudert er erst genervt zurück, als ihm Richterin Sabrina Tagwercher die Wadeln nach vorne richtet: „So lange Sie auf stur schalten, ist eine Diversion kein Thema.“ Auf Anregung von Verteidiger Alexander Wirth kommt es am Ende doch zu einer außergerichtlichen Einigung: 400 Euro Geldstrafe und 50 Euro Verfahrenskosten.