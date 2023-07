Klimaaktivisten nutzen die Festspiele als Bühne

Junge Klimaaktivisten feinstens in Abendkleid und Anzug gekleidet – dieses Bild existierte vor Freitag wohl in kaum einem Kopf. Genau das war wohl auch der Grund, warum es den Aktivisten der Letzen Generation gelang, unentdeckt in die Jedermann-Premiere zu huschen. „Die armen Menschen haben sich wahrscheinlich für 145 Euro eine Karte gekauft, weil sie saßen nämlich ganz normal im Publikum. Ich hoffe, dass die jetzt nicht ins Gefängnis kommen, ich habe größtes Mitgefühl mit denen“, sagt Jedermann-Darsteller Michael Maertens am Tag nach der Stör-Aktion.